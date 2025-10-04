Güicho, el primer chatbot municipal en México, moderniza la atención ciudadana en San Luis Capital

La herramienta de inteligencia artificial mejora la interacción entre el Ayuntamiento de SLP y la ciudadanía, atendiendo reporte de baches, alumbrado público y otros servicios.

Una innovación destacada del Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, en este primer año de la administración 2024-2027, es Güicho, el primer chatbot oficial de atención ciudadana en México. Esta herramienta basada en inteligencia artificial opera a través de la plataforma WhatsApp, permitiendo a las y los potosinos realizar reportes de baches, fallas de alumbrado público y consultar eventos y programas municipales en tiempo real.

Disponible las 24 horas en el número 4441653081, Güicho representa un paso firme hacia la modernización de la administración pública municipal, poniendo los servicios al alcance desde un mensaje de celular. La plataforma ha sido reconocida por su eficiencia y por facilitar una comunicación directa entre la ciudadanía y el gobierno local.