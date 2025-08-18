Gran participación de Argentina y Bolivia en Capital Americana de la Cultura

“En la ciudad de San Luis Potosí el alcalde hace un trabajo grandioso en la promoción de la cultura y el arte, es increíble, esto no se ve en otros lados, y nosotros como bolivianos estamos muy contentos de compartir nuestro folklore con ustedes”: representante de Bolivia.

Argentina y Bolivia fueron los países invitados del mes de agosto en San Luis Potosí Capital Americana de la Cultura 2025, quienes brindaron parte de su folklore y cultura tradicional, cerrando con broche de oro con Wayna Bolivia y Tango de Esquina, espectáculos que miles de personas disfrutaron en Plaza de Armas.

La representante de la delegación boliviana Ketty Magaly Rojas, notablemente emocionada, agradeció la invitación del Alcalde Enrique Galindo, ya que permite fortalecer los lazos entre países hermanos como lo son históricamente Bolivia y México.

“En San Luis Potosí ciudad hacen un trabajo excepcional en promoción de la cultura y el arte, es increíble, esto no se ve en otros lados, y nosotros como bolivianos estamos muy contentos de compartir nuestro folklore con San Luis” indicó la artista Ketty Rojas.

Previo a la participación boliviana, cerró la conferencia el escritor argentino Gastón García Marinozzi, quien habló del tango argentino y la relación con los grandes escritores Borges y Cortázar.

Posteriormente, se presentó “Tango de esquina” con Juan Pablo Rivera y grandes músicos potosinos, en el que se dio la participación de la Academia de baile Béjart; un espectáculo que disfrutó grandemente el público presente.