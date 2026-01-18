Gran éxito en el primer Módulo Itinerante de la Dirección de Comercio

Durante la jornada se realizaron más de 330 refrendos y se entregaron más de 160 Licencias de Funcionamiento a comercios establecidos en esta importante zona de la ciudad.

Con un balance positivo, la Dirección de Comercio del Gobierno de la Capital llevó a cabo con éxito el primer Módulo Itinerante del programa “Comercio Cerca de Ti”, en el que se realizaron más de 330 refrendos y se entregaron más de 160 Licencias de Funcionamiento a comercios establecidos de la ciudad, como parte de la estrategia impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para acercar los servicios municipales y facilitar los trámites al sector comercial.

Estos resultados reafirman el compromiso del gobierno encabezado por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos por acercar los servicios municipales, facilitando los trámites a las y los comerciantes mediante una atención directa, eficiente y accesible, sin necesidad de trasladarse a largas distancias para cumplir con sus obligaciones administrativas.

El programa “Comercio Cerca de Ti” busca fortalecer la relación entre el Ayuntamiento y el sector comercial, ofreciendo servicios más ágiles, cercanos y transparentes, impulsando así la modernización y la confianza en los procesos municipales.

La Dirección de Comercio continuará desplegando módulos itinerantes en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de seguir apoyando a las y los comerciantes potosinos y promover un entorno comercial ordenado y funcional.