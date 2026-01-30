Gracias a los llamados ciudadanos, continúan rescates de animales por parte del Gobierno Capitalino

Se atiende reporte de un loro, ave protegida, la cual fue entregada a la PROFEPA para su cuidado.

Personal de Bienestar Animal Municipal atiende a perrito seriamente lastimado en Anillo Periférico.

Continúan las acciones para proteger no sólo a animales de compañía sino a fauna silvestre como parte del fomento del bienestar de estos seres sintientes de parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí y sus distintas áreas.

De ahí que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Capitalina rescataron a un loro corona blanca que se encontraba en la intersección de Salvador Nava e Himno Nacional, el cual fue resguardado por el Centro Integral para el Bienestar Animal.

Luego de confirmar que el ave se trata de una especie protegida, fue entregada a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente – PROFEPA -, dependencia que se encargó de su cuidado y protección conforme a la ley.

Asimismo, personal de Bienestar Animal Municipal, después de recibir un llamado ciudadano para auxiliar a un perrito que se encontraba en una parada de camión en Anillo Periférico y Avenida de las Torres, se acudió al sitio de inmediato. Ahí se confirmó que el can presentaba una cortada grave, por lo que fue trasladado de urgencia con el médico veterinario del Municipio, quien le brindó la atención médica necesaria y el cuidado que merecía.

Además de reconocer a la ciudadanía que está al pendiente de los animales, el Gobierno de la Capital recordó a la población en general que pueden hacer sus reportes en la siguiente liga: https://www.facebook.com/BienestarAnimalSLP, para de esta manera, continuar con el trabajo coordinado entre autoridad y las potosinas y potosinos, para contar con un San Luis más humano, solidario y protector de los seres sintientes.