27.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobiernos Federal y de la Capital unen esfuerzos por la calidad educativa y el futuro de la niñez

By Redacción
67
spot_img
viernes, agosto 29, 2025

  • Noemí Juárez, Subsecretaría de Educación Básica y el alcalde Enrique Galindo, pusieron en marcha el diplomado La Práctica Docente Multigrado

Acompañado por la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación, así como por autoridades estatales y representantes del Poder Legislativo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha el diplomado La Práctica Docente Multigrado, con lo cual el Sistema Educativo Municipal se suma a las estrategias de la Nueva Escuela Mexicana.

En la inauguración de los trabajos, la funcionaria del Gobierno Federal celebró que San Luis Capital se integre al nuevo modelo educativo, que tiene como propósito elevar la calidad académica, además de fortalecer los valores culturales y las normas de convivencia social.

Asimismo, la responsable de la educación de nivel básico del país, reconoció la visión del alcalde Enrique Galindo por la iniciativa de impulsar este diplomado, que será fundamental para los maestros potosinos.

Por su parte, el presidente municipal capitalino refrendó el compromiso de su gobierno por fomentar la calidad académica y destacó el hecho de que, a nivel nacional, solamente San Luis Potosí y Tijuana, cuentan con un Sistema Educativo Municipal.

“Esta es la forma de demostrar que San Luis Potosí se conecta de lleno y se compromete con la política pública que, en materia educativa, promueve la presidenta Claudia Sheinbaum y que instrumenta la Secretaría de Educación Pública”, puntualizó Galindo Ceballos.

Artículo anterior
Instancia Municipal de las Mujeres se suma a los servicios que ofrecen los programas Capital al 100 y Domingo de Pilas
Artículo siguiente
Secretaría de Educación federal y Ayuntamiento sientan bases de colaboración
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.