Gobiernos Federal y de la Capital unen esfuerzos por la calidad educativa y el futuro de la niñez

Noemí Juárez, Subsecretaría de Educación Básica y el alcalde Enrique Galindo, pusieron en marcha el diplomado La Práctica Docente Multigrado

Acompañado por la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, Subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación, así como por autoridades estatales y representantes del Poder Legislativo, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha el diplomado La Práctica Docente Multigrado, con lo cual el Sistema Educativo Municipal se suma a las estrategias de la Nueva Escuela Mexicana.

En la inauguración de los trabajos, la funcionaria del Gobierno Federal celebró que San Luis Capital se integre al nuevo modelo educativo, que tiene como propósito elevar la calidad académica, además de fortalecer los valores culturales y las normas de convivencia social.

Asimismo, la responsable de la educación de nivel básico del país, reconoció la visión del alcalde Enrique Galindo por la iniciativa de impulsar este diplomado, que será fundamental para los maestros potosinos.

Por su parte, el presidente municipal capitalino refrendó el compromiso de su gobierno por fomentar la calidad académica y destacó el hecho de que, a nivel nacional, solamente San Luis Potosí y Tijuana, cuentan con un Sistema Educativo Municipal.

“Esta es la forma de demostrar que San Luis Potosí se conecta de lleno y se compromete con la política pública que, en materia educativa, promueve la presidenta Claudia Sheinbaum y que instrumenta la Secretaría de Educación Pública”, puntualizó Galindo Ceballos.