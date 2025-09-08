Gobierno Municipal y ciudadanos, aliados por un mejor San Luis

En la jornada 338 de Capital al 100, directores, síndicos, regidores y trabajadores unen esfuerzos con vecinos para mejorar la Colonia Santa Fe

Durante la jornada 338 del programa Capital al 100, directores de área, síndicos, regidores y trabajadores del Ayuntamiento unieron esfuerzos con vecinos para mejorar las condiciones de la Colonia Santa Fe, en las inmediaciones de la zona hotelera, donde realizaron labores de limpieza, arreglo de áreas verdes y rehabilitación del alumbrado.

Asimismo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, los titulares de las diferentes direcciones municipales atendieron planteamientos y solicitudes de las familias de esta zona de la ciudad, relacionadas con diversos servicios y necesidades, principalmente para mejorar el alumbrado público.

En este sentido, el titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara Azuara, giró instrucciones al área correspondiente para la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el jardín de la colonia, ya que la cantidad de árboles genera zonas de oscuridad.

Señaló que desde hace días personal de Alumbrado Público empezó a sustituir las antiguas lámparas de vapor de sodio por luminarias tipo LED de alta eficiencia, bajo el esquema de Alumbrado Táctico, para mejorar la seguridad en la zona. El funcionario Informó que para atender la peticiones de las familias, se instalarán reflectores en puntos estratégicos del jardín para mayor seguridad de los vecinos.