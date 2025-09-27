Gobierno Municipal soluciona problema de insalubridad en el Mercado República

Durante la jornada 362 de Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo entregó totalmente rehabilitada la zona de transferencia de desechos y anunció más mejoras a los mercados municipales.

Con la participación conjunta de las direcciones de Ecología, Obras Públicas, Servicios Municipales y de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, el Gobierno de la Capital solucionó un añejo problema de insalubridad en el Mercado República, al rehabilitar integralmente la zona que diariamente recibe alrededor de 40 toneladas de desechos.

Adicionalmente, en el marco de la jornada 362 del programa Capital al 100, el alcalde Enrique Galindo encabezó una serie de trabajos para el rescate de los espacios públicos aledaños, además de anunciar que continuarán las acciones en beneficio de comerciantes y usuarios de este tradicional centro de abasto, así como de las familias que habitan en las inmediaciones.

Acompañado por dirigentes de locatarios y representantes de las juntas de participación ciudadana, quienes manifestaron su beneplácito por el rescate de la zona de transferencia de desechos, el jefe del Gobierno Capitalino señaló que este es un paso más en el proyecto para el mejoramiento integral de los mercados municipales.

En este sentido, Galindo Ceballos dijo que uno de los objetivos de esta administración es mejorar las condiciones de los mercados municipales e impulsarlos para que vuelvan a ser el tradicional lugar para la compra de frutas, verduras, una amplia variedad de alimentos preparados y artesanías, entre otros.

Además de la limpieza y rehabilitación de la zona de recepción de desechos, se informó que se instaló un sistema de iluminación permanente y que habrá supervisión continua para garantizar su uso adecuado y evitar que vuelva a convertirse en un foco de contaminación.