AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal refuerza trabajos diarios de mantenimiento vial y atención ciudadana en diversas zonas de la capital

By Redacción
jueves, agosto 7, 2025

  • La Dirección de Obras Públicas continúa con labores preventivas y de respuesta inmediata: se reparó una rejilla en Eje 104 de la Zona Industrial; se atienden 37 reportes de bacheo emergente en distintas colonias; y avanzan las obras de accesibilidad en oficialías del Registro Civil.

Como parte del compromiso del Gobierno Municipal de mantener la infraestructura urbana en condiciones óptimas, la Dirección de Obras Públicas realiza diariamente acciones que responden tanto a reportes ciudadanos como a estrategias del plan de acción preventiva para mejorar la seguridad y la movilidad en toda la ciudad.

Durante esta semana, se realizó la reparación de una rejilla en Eje 104, entre las calles Mitla y Bosque de Zafiro, en la Zona Industrial, utilizando trabajos de herrería, para garantizar la seguridad de vehículos y transeúntes en esta vialidad de alto tránsito.

Asimismo, este jueves se lleva a cabo la atención de 37 reportes ciudadanos como parte del programa de bacheo emergente, en colonias como:

  • I. Martínez: Calle Ignacio Martínez, de Urbano Villalón a Blvd. Rocha Cordero.
  • Himno Nacional: Calle Ingenieros, de Abogados a Constructores.
  • Central: Calle Virgo, de Rutilo Torres al costado sur de Central.
  • Fuentes del Bosque: Nereo Rodríguez Barragán esquina con Calle del Parque.

Estas acciones buscan dar respuesta inmediata a las afectaciones que presentan las vialidades, especialmente en esta temporada de lluvias, en la que se intensifica la supervisión y reparación de daños.

En paralelo, avanza también la construcción de rampas para personas con discapacidad en las oficialías del Registro Civil ubicadas en las delegaciones La Pila, Bocas, en la comunidad Escalerillas, así como en Xicoténcatl esquina con Himno Nacional, y en Calle 6 de la colonia Industrial Aviación.

Esta obra forma parte del compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos de promover espacios más accesibles e incluyentes.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital reitera su compromiso de trabajar todos los días para brindar soluciones efectivas y obras de calidad, construidas para durar, en beneficio de las familias potosinas.

