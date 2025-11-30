Gobierno Municipal refuerza la alimentación de familias potosinas con el programa Bienestar para tu Familia

⁠Se realizó la segunda entrega en nueve comunidades de la capital, informó la Directora de Bienestar y Desarrollo Social, Alejandra Torres.

⁠El apoyo está dirigido principalmente a hogares con niñas, niños y adultos mayores, refirió la funcionaria municipal.

Con el respaldo del Alcalde Enrique Galindo, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Bienestar, llevó a cabo la segunda entrega del programa Bienestar para tu Familia en nueve comunidades de la Capital: Lamparito, El Refugio, Lechuguillas, Tanque de Mendoza, San Juanico Chico, San Juanico Grande, Amapola, San Sebastián y Milpillas.

La directora de Bienestar y Desarrollo Social, Alejandra Torres González, informó que este programa consiste en la entrega de kits alimentarios que incluyen cuatro litros de leche y un paquete de pan Bimbo por familia, como complemento a su alimentación cotidiana. Además de fortalecer la nutrición, este apoyo representa un impulso a la economía de los hogares, al reducir gastos básicos en productos esenciales.

Torres González destacó que el programa está dirigido principalmente a hogares donde habitan niñas, niños y adultos mayores, con el objetivo de reforzar su alimentación y contribuir al bienestar de las familias en comunidades que enfrentan mayores necesidades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana y solidaria con la población, garantizando que los apoyos lleguen a quienes más lo requieren.