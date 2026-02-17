25.3 C
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal realiza más de 650 intervenciones para mejorar espacios públicos de la ciudad

lunes, febrero 16, 2026

  • En la última semana rehabilitó luminarias, jardines, atendió reportes ciudadanos y cerró el programa de recolección con otros 864 pinos navideños, que serán reciclados en jardines y viveros municipales.

Más de 650 intervenciones realizó el Gobierno de la Capital durante la semana del 7 al 13 de febrero en diversas zonas para mejorar espacios públicos, áreas verdes y alumbrado, además de recoger 864 pinos navideños más en el cierre del periodo de recolección, los cuales serán reciclados para elaborar composta que se utilizará en los invernaderos y en los jardínes de la ciudad.

En el resumen semanal de la Dirección de Servicios Municipales, se informó que por parte de la Coordinación de Parques y Jardínes se hicieron 74 intervenciones y 25 más por parte de la Cuadrilla al Rescate de la Ciudad.

Por parte de Alumbrado Público fueron 491 intervenciones para reponer y reactivar luminarias o circuitos que estaban fuera de servicio, en beneficio de más de 20 mil 600 personas; así como la atención a 62 reportes ciudadanos hechos a través del Chatbot Güicho. Adicionalmente, se instaló el nuevo sistema de Alumbrado Táctico en la Colonia Los Limones.

Por lo que respecta a los pinos navideños, en el cierre del programa de recolección se sumaron otros 864, que serán procesados para la elaboración de composta que ayude a la producción de plantas y árboles en los viveros municipales.

