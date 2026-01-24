22.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal realiza diversas intervenciones para mejorar las condiciones de la Capital

By Redacción
104
spot_img
sábado, enero 24, 2026

  • En atención a solicitudes de la población, personal de Servicios Municipales trabaja en la limpieza y mejoramiento de espacios públicos, así como el retiro de publicidad no autorizada.

El Gobierno Municipal realizó este viernes una serie de intervenciones en diversos puntos para mejorar las condiciones de la ciudad y rescatar espacios públicos, así como para atender peticiones de la población.

La Dirección de Servicios Municipales informó que personal de la dependencia trabajó en la limpieza, deshierbe y pintado de maceteros en Calle Caliza, de la Colonia Infonavit Morales, además de proceder al retiro de pendones publicitarios colocados sin autorización en los postes de alumbrado público, con lo que se logró la limpieza visual en la zona.

Por otra parte, informó que, en atención a peticiones de los vecinos, trabajadores de la Coordinación de Imagen Urbana retiraron un cabina telefónica que se encontraba desde hace mucho tiempo sin servicio y en muy mal estado en calle Manuel Muro, de la colonia San Luis.

Igualmente, también atendiendo una solicitud de los vecinos, se instalaron columpios y otros juegos infantiles en un espacio público de la Calle Gardenias, en la  Colonia Dalias, con lo que ahora los niños cuentan con un espacio adecuado para su recreación.

Artículo anterior
Entra en operación el pozo Jacarandas II
Artículo siguiente
MENOR DE EDAD EXTRAVIADO ES RESGUARDADO Y ENTREGADO A SU FAMILIA: GUARDIA CIVIL DE SOLEDAD
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.