Gobierno Municipal realiza diversas intervenciones para mejorar las condiciones de la Capital

En atención a solicitudes de la población, personal de Servicios Municipales trabaja en la limpieza y mejoramiento de espacios públicos, así como el retiro de publicidad no autorizada.

El Gobierno Municipal realizó este viernes una serie de intervenciones en diversos puntos para mejorar las condiciones de la ciudad y rescatar espacios públicos, así como para atender peticiones de la población.

La Dirección de Servicios Municipales informó que personal de la dependencia trabajó en la limpieza, deshierbe y pintado de maceteros en Calle Caliza, de la Colonia Infonavit Morales, además de proceder al retiro de pendones publicitarios colocados sin autorización en los postes de alumbrado público, con lo que se logró la limpieza visual en la zona.

Por otra parte, informó que, en atención a peticiones de los vecinos, trabajadores de la Coordinación de Imagen Urbana retiraron un cabina telefónica que se encontraba desde hace mucho tiempo sin servicio y en muy mal estado en calle Manuel Muro, de la colonia San Luis.

Igualmente, también atendiendo una solicitud de los vecinos, se instalaron columpios y otros juegos infantiles en un espacio público de la Calle Gardenias, en la Colonia Dalias, con lo que ahora los niños cuentan con un espacio adecuado para su recreación.