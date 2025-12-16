Gobierno Municipal mejora las condiciones de la Alameda con el programa Capital al 100

Personal de Servicios Municipales realizó trabajos de limpieza general y arreglo de áreas verdes, además de continuar con la rehabilitación del Lago de los Patos.

En el marco de la jornada 430 del programa Capital al 100, el Gobierno de la Capital realizó diversos trabajos para mejorar las condiciones de la Alameda Central, además de continuar con la rehabilitación del Lago de los Patos para dar mayor realce a uno de los espacios más representativos y uno de los principales accesos al Centro Histórico de la ciudad.

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento informó que este lunes se trabajó en la limpieza general de las áreas verdes, realizando deshierbe, poda y recolección de basura y excedentes.

La dependencia indicó que, igualmente, siguen adelante las obras de rehabilitación del Lago de los Patos, mientras que las aves que normalmente habitan en este espacio, permanecen en el Parque de Morales, donde reciben todos los cuidados necesarios hasta traerlos de regreso a la Alameda.

Señaló que con el programa Capital al 100 no solamente se atienden las necesidades de las colonias, sino que con las acciones que se realizan cada día, se mejoran los parques y jardines más emblemáticos de la ciudad.