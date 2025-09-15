Gobierno Municipal lleva a cabo vive jornada de bienestar en Peñasco con programas municipales

Se entregaron apoyos de los programas Bienestar en Familia y Tu Casa Amable, con respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos.

176 litros de leche, 44 kits de pan Bimbo y 44 parrillas eléctricas fueron distribuidos para mejorar la calidad de vida de las familias.

La comunidad de Peñasco vivió una jornada de bienestar gracias a la entrega de apoyos de los programas Bienestar en Familia y Tu Casa Amable, promovidos por el Gobierno Municipal con el respaldo del alcalde Enrique Galindo Ceballos y encabezados por el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina.

Durante la jornada se distribuyeron 176 litros de leche, 44 kits de pan Bimbo y 44 parrillas eléctricas, como parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida en los hogares potosinos. “Es prioridad para el alcalde Enrique Galindo llegar a todas las comunidades del municipio, sean delegacionales o no delegacionales, donde están las familias, donde más se necesita”, expresó Torrescano Medina.

El programa Bienestar en Familia consiste en la entrega de cuatro litros de leche y un kit alimentario que incluye pan blanco Bimbo, pan tostado, mantecadas, galletas Príncipe y galletas Canelitas. Estos apoyos buscan fortalecer la nutrición familiar y aliviar el gasto diario en alimentos esenciales.

Por su parte, el programa Tu Casa Amable contempla la entrega de parrillas de gas o eléctricas —en esta ocasión eléctricas— que transforman la manera de cocinar en hogares donde aún se utiliza leña. “Cocinar con leña representa un riesgo para la salud y la seguridad de las familias. Con estas parrillas, estamos dando un paso hacia entornos más seguros, dignos y funcionales”, añadió el secretario.

Las y los habitantes de Peñasco recibieron los apoyos con gratitud y entusiasmo, reconociendo el compromiso del Gobierno Municipal por atender de forma directa y sensible las necesidades reales de cada comunidad, porque San Luis es amable, y también es solidario.