Gobierno Municipal invita a seminario sobre desarrollo empresarial sostenible

El evento es organizado por la Dirección de Desarrollo Económico en colaboración con la UASLP, la Universidad Politécnica, el ITESM y el Colegio de San Luis

El Gobierno de la Capital, en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Politécnica, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como el Colegio de San Luis, invita a participar en el Segundo Seminario Empresas Sostenibles Gestión ODS, que se realizará el próximo jueves 21 agosto.

La dependencia municipal informó que el evento será un espacio de intercambio entre empresarios, académicos y estudiantes, a través de talleres, conferencias y mesas redondas, en las que se abordarán experiencias en materia de economía circular y responsabilidad social empresarial.

El seminario tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social , así como el crecimiento de las empresas en el marco de los lineamientos de desarrollo sostenible que promueve la Organización de las Naciones Unidas.

Se dio a conocer que, por su alto nivel y la amplia participación que se espera, el evento será la plataforma para editar un libro que servirá para promover las prácticas de la economía circular.

El evento, que se desarrollará en el Centro de Emprendimiento de la UASLP, ubicado en la Avenida Sierra Leona, de 8: 30 a 15:00 horas, confirma a la Capital de San Luis Potosí como un referente nacional en materia de sostenibilidad.