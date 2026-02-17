29.5 C
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal invita a las empresas potosinas a integrarse al Catálogo de Proveedores

martes, febrero 17, 2026

  • La Iniciativa del Alcalde Enrique Galindo tiene como finalidad conectarlas con las grandes industrias y abrir nuevos mercados

El Gobierno de la Capital invita a quienes sean propietarios de una empresa, a que se registren el Catálogo de Proveedores, una iniciativa del alcalde Enrique Galindo para ponerlas en contacto con las grandes industrias y abrir nuevos mercados.

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento informó que se trata de una excelente oportunidad para que los negocios locales se desarrollen y establezcan contratos con empresas de talla internacional.

Señaló que es un trámite totalmente gratuito, único en su clase y que no tiene limitaciones, ya que muchas de las grandes empresas, tanto del ramo automotriz como maquiladoras con presencia en muchos países, requieren de productos y servicios que se producen en San Luis Potosí.

Informó que quienes deseen Impulsar su negocio, pueden acudir a las oficinas de Desarrollo Económico, ubicadas en Venustiano Carranza, en el primer cuadro de la ciudad,  o bien pedir mayor información en línea en el portal sanluis.gob.mx

