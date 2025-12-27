Gobierno Municipal invita a empresas a integrarse al Catálogo de Proveedores de San Luis Potosí

Es una plataforma estratégica que impulsa la vinculación comercial y el fortalecimiento del sector productivo local

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí invita a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del municipio a inscribirse en el Catálogo de Proveedores de San Luis Potosí, una plataforma estratégica que impulsa la vinculación comercial y el fortalecimiento del sector productivo local.

La titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Korina Toro Reyna, dijo que el Catálogo de Proveedores tiene como objetivo brindar mayor visibilidad a las empresas potosinas, facilitar el acceso a nuevas oportunidades de negocio, promover alianzas estratégicas y fomentar el consumo local, contribuyendo así al desarrollo económico y a la competitividad de la ciudad.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Enrique Galindo Ceballos, refrenda su compromiso de apoyar a las empresas locales y de consolidar una economía más fuerte, dinámica y con mayores oportunidades para todas y todos.

Asimismo, dijo que las empresas registradas podrán formar parte de una red que conecta a proveedores con instituciones públicas y privadas, fortaleciendo cadenas de valor y generando condiciones para un crecimiento sostenible e incluyente.

La inscripción es gratuita y está abierta de manera permanente y las empresas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace: https:// https://sitio.sanluis.gob.mx/DesarrolloDeProveedores/SolicitudCatalogo