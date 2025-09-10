Gobierno Municipal interviene la escultura monumental El Tercer Milenio en el Centro Histórico

Personal municipal realiza limpieza, rehabilitación hidráulica y conservación de la obra de Ricardo Motilla, asegurando su preservación y funcionamiento.

Por instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) y la Dirección de Servicios Municipales realizan de manera coordinada la intervención en la escultura monumental El Tercer Milenio, también conocida como la fuente de las Tres Musas o Tres Épocas, del escultor Ricardo Motilla, ubicada en la Plaza del Milenio, en el Centro Histórico de la ciudad.

La UGCH a través de su área de Patrimonio Cultural, Conservación y Proyectos, gestionó la autorización correspondiente, ya que, por derechos de autor, fue necesario contar con el permiso del creador de esta obra, colocada en el año 2000. Asimismo, esta área está a cargo de la limpieza de las esculturas y de los elementos vegetales, la eliminación de pintas y la aplicación de una capa protectora que garantice su preservación.

Por su parte, la Dirección de Servicios Municipales, mediante el área de Imagen Urbana, trabaja en la rehabilitación de la instalación hidráulica, la colocación de piso y otras acciones necesarias para que la fuente recupere plenamente su funcionamiento.

Con esta intervención, actualmente en proceso, se busca revitalizar la escultura, que forma parte del Centro Histórico, para el disfrute de los transeúntes de la zona.