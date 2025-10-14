Gobierno Municipal intensifica mantenimiento integral de la Salvador Nava

Personal de Imagen Urbana y Parques y Jardines, con el respaldo de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, trabajan de manera coordinada desde el paso inferior de la Avenida Himalaya hasta el Distribuidor Juárez.

Con el fin de que puedan transitar con seguridad alrededor de 80 mil automovilistas que a diario utilizan la Avenida Salvador Nava, el Gobierno Municipal intensificó los trabajos de mantenimiento en esta vialidad, desde el paso inferior de Cordillera de Los Alpes y Cordillera Himalaya, en el poniente de la ciudad, hasta el distribuidor Juárez, que es el principal acceso hacia la zona oriente.

La Dirección de Servicios Municipales informó que son acciones conjuntas de las coordinaciones de Parques y Jardines e Imagen Urbana, con el respaldo de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, ya que se trata de hacer un mantenimiento a fondo en los carriles centrales.

Los trabajos incluyen barrido manual y mecánico, reparación y pintura del mobiliario urbano, rehabilitación del alumbrado, deshierbe, poda, recolección de residuos y mantenimiento general de áreas verdes.

La dependencia informó que el objetivo es mantener en óptimas condiciones la vialidad más importante de la Capital y con ello reducir los riesgos de accidentes vehiculares.