23.1 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal intensifica mantenimiento integral de la Salvador Nava

By Redacción
63
martes, octubre 14, 2025

  • Personal de Imagen Urbana y Parques y Jardines, con el respaldo de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, trabajan de manera coordinada desde el paso inferior de la Avenida Himalaya hasta el Distribuidor Juárez.

Con el fin de que puedan transitar con seguridad alrededor de 80 mil automovilistas que a diario utilizan la Avenida Salvador Nava, el Gobierno Municipal intensificó los trabajos de mantenimiento en esta vialidad, desde el paso inferior de Cordillera de Los Alpes y Cordillera Himalaya, en el poniente de la ciudad, hasta el distribuidor Juárez, que es el principal acceso hacia la zona oriente.

La Dirección de Servicios Municipales informó que son acciones conjuntas de las coordinaciones de Parques y Jardines e Imagen Urbana, con el respaldo de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, ya que se trata de hacer un mantenimiento a fondo en los carriles centrales.

Los trabajos incluyen barrido manual y mecánico, reparación y pintura del mobiliario urbano, rehabilitación del alumbrado, deshierbe, poda, recolección de residuos y mantenimiento general de áreas verdes.

La dependencia informó que el objetivo es mantener en óptimas condiciones la vialidad más importante de la Capital y con ello reducir los riesgos de accidentes vehiculares.

Artículo anterior
FAMILIAS DE LA HUASTECA AGRADECEN APOYO INMEDIATO DE RICARDO GALLARDO
Artículo siguiente
Crece interés de planteles y estudiantes por acciones ambientales del Gobierno Capitalino
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.