Gobierno Municipal instala Comité Comunitario de Obra y Acción para garantizar transparencia en programa de Toxina Botulínica

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsa mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la rendición de cuentas en programas de atención a personas con discapacidad.

El Comité Comunitario de Obra y Acción está conformado por beneficiarios del programa y supervisará la correcta implementación del tratamiento en la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas.

Como parte del compromiso del Gobierno de la Capital con la transparencia y la rendición de cuentas, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través de la Dirección de Ciudadanía, constituyó el Comité Comunitario de Obra y Acción para el Programa Complementario de Toxina Botulínica para Personas con Discapacidad 2025.

Este programa se implementa en la Unidad Básica de Rehabilitación Maravillas del Sistema Municipal DIF, presidido por la Maestra Estela Arriaga Márquez, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad mediante tratamientos especializados.

El Comité Comunitario de Obra y Acción está conformado por personas beneficiarias del programa, quienes tendrán la responsabilidad de vigilar que se cumplan cabalmente los lineamientos establecidos, que el producto aplicado sea de calidad y que se respeten los estándares médicos y éticos necesarios.

Al respecto, el director de Ciudadanía, Martín Reyna Puente, destacó que “la conformación de este comité representa un paso firme hacia la corresponsabilidad ciudadana. Son las propias personas beneficiarias quienes supervisarán que el programa se ejecute con transparencia, calidad y sensibilidad, como lo ha instruido el Alcalde Enrique Galindo”.

Con esta acción, el Gobierno Municipal fortalece la participación ciudadana en los procesos institucionales, promoviendo una cultura de confianza y supervisión directa por parte de quienes reciben los beneficios.

Bajo el sello de San Luis Amable, la administración del Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirma su vocación de cercanía, inclusión y transparencia, construyendo una ciudad que dignifica a todas las personas y garantiza que cada acción pública esté al servicio de quienes más lo necesitan.