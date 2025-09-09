24.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal impulsa una nueva cultura vial con el programa San Luis en Bici

By Redacción
84
spot_img
martes, septiembre 9, 2025

  • Esta iniciativa del alcalde Enrique Galindo busca transformar la movilidad urbana y fortalecer la cultura vial entre los potosinos, señaló el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano

El programa San Luis en Bici, es una iniciativa del alcalde Enfrique Galindo con el objetivo de transformar la movilidad urbana y fortalecer la cultura vial entre los potosinos y recuperar la esencia de una ciudad cercana, saludable y sustentable, expresó el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina.

Luego de que 300 participantes recibieron bicicletas nuevas diseñadas especialmente para San Luis Potosí, gracias a la donación de Fundación Mercurio, el funcionario municipal destacó que este programa no solo entrega bicicletas, sino que impulsa un cambio de paradigma: el regreso del ciclista urbano como protagonista de una ciudad más amable.

“Queremos que San Luis vuelva a ser un pueblo bicicletero”, enfatizó.

Señaló que San Luis en Bici contempla la capacitación de mil ciclistas urbanos, quienes aprenden sobre el reglamento de tránsito, el uso responsable de la bicicleta y la convivencia en el espacio público.

Explicó que cada bicicleta cuenta con un código QR que permite acceder al Manual del Ciclista, información sobre educación vial, números de emergencia y contenidos formativos que se actualizarán continuamente.

Este programa cumple con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, entre ellos: salud y bienestar, ciudades y comunidades sostenibles, y que es resultado del trabajo conjunto con colectivos ciclistas locales, quienes fungieron como capacitadores y aliados estratégicos.

Artículo anterior
Con el programa Por Buen Camino se intensifica la rehabilitación de calles en toda la Capital
Artículo siguiente
ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA DE SAN JOSÉ DEL BARRO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.