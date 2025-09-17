25.6 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal impulsa nuevos negocios y ayuda a fortalecer los ya iniciados

By Redacción
115
miércoles, septiembre 17, 2025

  • Invita al taller “Emprende”, que ofrece herramientas enfocadas en la administración, finanzas, ventas, responsabilidad social, entre otras.

Con el fin de dar un mayor impulso a la economía de la capital con la generación de más empleos, el Gobierno Municipal invita a la población a participar en el taller: «Emprende», que se ofrece gratuitamente en coordinación con la Fundación ProEmpleo.

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de la Capital informó que el taller está enfocado a que los participantes conozcan y adquieran herramientas fundamentales para el éxito y/o fortalecimiento de las empresas, como son el desarrollo humano, administración, finanzas, ventas, responsabilidad social empresarial, entre otras.

La dependencia dio a conocer que, para el efecto, se abrirán grupos en días, horarios y lugares diferentes, que se adecuarán a las necesidades de quienes estén interesados en iniciar un nuevo negocio o en fortalecer los ya instalados.

Para mayores infomes los interesados pueden acudir a las ofinas de Desarrollo Económico, en Carranza 426, Zona Centro, o vía Internet a través de la dirección https://goo.su/OZjK5

#sanluisamable

 

