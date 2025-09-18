Gobierno Municipal impulsa los valores cívicos y la unidad con nuevo diseño en el letrero monumental

Cada una de las letras de “San Luis Potosí”, refleja el orgullo por nuestra patria y el compromiso de seguir construyendo un futuro mejor.

Como un homenaje del Gobierno Municipal a nuestra historia, nuestras tradiciones y a la unión de los mexicanos, el letrero monumental del Asta Bandera ubicado en las inmediaciones de la Zona Universitaria, luce un nuevo y atractivo diseño, en el que predominan los colores del lábaro patrio y en cada una de las letras la imagen de los héroes que nos dieron patria y libertad.

El nuevo diseño del letrero “San Luis Potosí”, forma parte de un programa denominado Expresión Capital, a través del cual el Gobierno Municipal busca fomentar los valores cívicos, la unidad, el sentido de identidad y la participación en la construcción de un mejor San Luis.

La Dirección de Servicios Municipales informó que la celebración del inicio de la lucha por la independencia de México es también una oportunidad para recordar nuestra historia, presrvar nuestras tradiciones y la unión de los mexicanos.

La dependencia municipal destacó que, cada pincelada, refleja el orgullo que sentimos por nuestra patria y el compromiso de seguir construyendo un futuro mejor.