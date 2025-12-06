Gobierno Municipal impulsa la exportación de productos Puro Potosino

Se abre la posibilidad de que 22 empresas locales puedan comercializar su producción en Estados Unidos.

El Gobierno de la Capital puso en contacto a 22 empresarios de Puro Potosino con una empresa comercializadora del Valle de Texas para iniciar negociaciones para la exportación de sus productos en los Estados Unidos, lo que permitiría mejorar sus ingresos e incrementar su producción.

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento convocó a las empresas locales a una reunión con el empresario Carlos Palau, de la Comercializadora Valle de Texas, con el objetivo de presentarles la oportunidad para llevar sus productos al vecino país a través de una comercializadora legalmente establecida en México y en USA.

La empresa norteamericana ofrece servicios de transportación, distribución con clientes cautivos y almacenamiento de los productos Puro Potosino, lo que facilitaría su proceso de exportación con costos accesibles.

La dependencia municipal explicó que gracias al manejo de transportes consolidados y la experiencia en la cadena de distribución, se beneficia a los productores interesados en expandir su presencia en el mercado estadounidense.