Gobierno Municipal impulsa el programa “Viernes de Recreo y Aprendizaje” en los Centros de Desarrollo Comunitario

Una opción segura y divertida para niñas y niños durante el Consejo Técnico Escolar.

Diversas áreas del Gobierno Municipal se suman para ofrecer actividades lúdicas y formativas.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsa políticas públicas que brindan alternativas a las familias potosinas en beneficio de sus hijas e hijos. Este viernes de Consejo Técnico Escolar, los Centros de Desarrollo Comunitario se convirtieron en espacios de convivencia con el programa “Viernes de Recreo y Aprendizaje”, una opción para madres y padres de familia que trabajan y buscan dónde dejar a sus hijos en este día sin clases.

El director de Centros de Desarrollo Comunitario y Vinculación, Ignacio Delgado Pérez, explicó que se trata de un esfuerzo transversal coordinado por el secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, que convoca a diversas áreas del Gobierno Municipal como la Instancia de la Mujer, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Deporte Municipal, personal del INEGI, entre otros, quienes suman esfuerzos para crear actividades lúdicas y recreativas.

“El programa ofrece a las y los niños un espacio seguro para convivir, aprender y descubrir cómo amar su ciudad, a través de dinámicas que fortalecen valores y responsabilidad social”, señaló Delgado Pérez.

Para inscribirse a este programa, madres y padres de familia deben acercarse al Centro de Desarrollo Comunitario de su preferencia, presentando comprobante de domicilio, identificación oficial, cartilla de vacunación del menor y dos fotografías tamaño infantil, con el fin de garantizar un registro ordenado y seguro.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, generando proyectos que enriquecen la vida comunitaria y fortalecen la integración social. El “Viernes de Recreo y Aprendizaje” refleja el espíritu de un San Luis Amable y se convierte en una de las más sólidas Razones para amar a San Luis, porque transforma un día sin clases en una oportunidad de aprendizaje y convivencia para las familias potosinas.