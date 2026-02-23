Gobierno Municipal impulsa capacitación en invernaderos urbanos para familias de la capital

Usuarios de Centros de Desarrollo Comunitario visitan la Facultad de Agronomía de la UASLP.

⁠El proyecto fortalece conocimientos prácticos y fomenta convivencia, responsabilidad y cohesión social.

Con el liderazgo del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno Municipal promueve nuevas oportunidades de aprendizaje para las familias potosinas. En esta ocasión, usuarias y usuarios de los Centros de Desarrollo Comunitario Simón Díaz, Valle de San José y Terremoto realizaron una visita a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde recibieron capacitación sobre el manejo y aprovechamiento de invernaderos urbanos.

El director de Centros de Desarrollo Comunitario y Vinculación, Ignacio Delgado Pérez, explicó que esta actividad forma parte de un proyecto de cooperación que se gesta entre el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar, y la Facultad de Agronomía. Señaló que, gracias al impulso del alcalde Enrique Galindo y del secretario Edmundo Torrescano, se han tendido puentes que resultarán en grandes beneficios para las familias que participan en los Centros de Desarrollo.

“Esta es una oportunidad de oro para aprovechar al máximo los espacios con los que cuentan los Centros Simón Díaz, Valle de San José y Terremoto. Además de fortalecer la producción en invernaderos urbanos, se fomenta la convivencia, la responsabilidad, el aprendizaje y la cohesión social, acorde a las políticas públicas que implementa el Gobierno Municipal para el desarrollo social de la ciudad”, expresó Delgado Pérez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, generando proyectos que enriquecen la vida comunitaria y fortalecen la integración social. Este tipo de iniciativas reflejan el espíritu de San Luis Amable y son claras Razones para amar a San Luis.