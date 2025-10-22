Gobierno Municipal hace limpieza y mantenimiento general al panteón El Saucito, previo al Día de Muertos

Varias áreas del Ayuntamiento trabajan para dejarlo en las mejores condiciones para los miles de visitantes que se esperan durante las próximas festividades.

Con el fin de dejar en las mejores condiciones posibles el cementerio El Saucito para las ya cercanas festividades del Día de Muertos, el Gobierno de la Capital ha intensificado los trabajos de limpieza y mantenimiento general para que los miles de visitantes puedan transitar con toda seguridad y cuenten con los servicios necesarios.

La Dirección de Servicios Municipales informó con la participación de diversas áreas, ya se ha retirado gran cantidad de maleza y basura, además de realizar la poda de árboles en el interior y en el exterior del panteón para retirar las ramas que puedan representar un riesgo para quienes acudan a visitar a sus difuntos.

Los trabajos incluyen la participación de la Coordinación de Alumbrado Público, para reemplazar las lámparas que operan de manera deficiente o se encuentran fuera de servicio, ya que muchos de los visitantes se retiran cuando empieza a oscurecer.

Dio a conocer que, igualmente, se trabaja en la rehabilitación de las oficinas de Cementerios Municipales, ubicada en el mismo Panteón El Saucito.

La dependencia señaló que, debido a la extensión del lugar, los trabajos se realizan por etapas para garantizar que cada espacio quede en buen estado y aseguró que estarán concluidos en su totalidad antes de que inicien las celebraciones, en los primeros días de noviembre.