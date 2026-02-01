Gobierno Municipal fortalece la producción agrícola con el programa Mecanizando el Campo

20 productores de Las Flores, El Malacate y Bocas trabajaron 38 hectáreas con maquinaria municipal.

Seis organizaciones realizaron jornadas agrícolas con tractores e implementos que reducen costos y tiempos.

La productividad del campo potosino se impulsa con innovación y trabajo conjunto. A través del programa Mecanizando el Campo, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos benefició a 20 productores de las comunidades Las Flores, El Malacate y la Delegación Bocas, quienes trabajaron más de 38 hectáreas con maquinaria agrícola.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, destacó que la central de maquinaria agrícola municipal es la más importante del estado y permite a las comunidades acceder a tractores e implementos que eficientizan la producción. “Este programa dignifica el trabajo en el campo y fortalece la economía de las familias potosinas”, afirmó.

Con la reducción de tiempos y costos de las jornadas agrícolas, el programa también contribuye a que los productores puedan diversificar cultivos y mejorar la competitividad de sus comunidades. Así, el Gobierno de la Capital impulsa un modelo de desarrollo rural sustentable y equitativo.