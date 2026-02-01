6.7 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal fortalece la producción agrícola con el programa Mecanizando el Campo

By Redacción
113
spot_img
domingo, febrero 1, 2026

  • 20 productores de Las Flores, El Malacate y Bocas trabajaron 38 hectáreas con maquinaria municipal.
  • Seis organizaciones realizaron jornadas agrícolas con tractores e implementos que reducen costos y tiempos.

La productividad del campo potosino se impulsa con innovación y trabajo conjunto. A través del programa Mecanizando el Campo, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos benefició a 20 productores de las comunidades Las Flores, El Malacate y la Delegación Bocas, quienes trabajaron más de 38 hectáreas con maquinaria agrícola.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, destacó que la central de maquinaria agrícola municipal es la más importante del estado y permite a las comunidades acceder a tractores e implementos que eficientizan la producción. “Este programa dignifica el trabajo en el campo y fortalece la economía de las familias potosinas”, afirmó.

Con la reducción de tiempos y costos de las jornadas agrícolas, el programa también contribuye a que los productores puedan diversificar cultivos y mejorar la competitividad de sus comunidades. Así, el Gobierno de la Capital impulsa un modelo de desarrollo rural sustentable y equitativo.

Artículo anterior
“La guerra de todo el pueblo”: Cuba intensifica ejercicios militares ante posible agresión de EU
Artículo siguiente
Anuncia Alcalde Galindo regeneración de 100 canchas en la Capital potosina
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.