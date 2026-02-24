Gobierno Municipal fortalece actividades en Centros de Desarrollo Comunitario

Más de 4,400 personas participaron en talleres y clases durante la última semana.

Se realizaron 189 actividades en los 13 Centros de Desarrollo Comunitario de la capital.

Con el impulso del alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno Municipal continúa acercando oportunidades de formación, convivencia y bienestar a las familias potosinas. Durante la semana que concluyó, se llevaron a cabo 189 actividades en los 13 Centros de Desarrollo Comunitario, beneficiando a más de 4,438 personas usuarias con clases y talleres deportivos, culturales, de desarrollo personal, psicología, entre otros.

El director de Centros de Desarrollo Comunitario y Vinculación, Ignacio Delgado Pérez, detalló que estas acciones forman parte de las políticas públicas de desarrollo social que impulsa el Gobierno Municipal. Explicó que la Secretaría de Bienestar, encabezada por Edmundo Torrescano, ha diseñado actividades que fomentan la salud y el bienestar de las personas, además de promover la cultura y el aprendizaje para el desarrollo personal de las familias.

Los 13 Centros de Desarrollo Comunitario se encuentran distribuidos en toda la ciudad: Valle Dorado, Progreso, Simón Díaz, Pedrera de Guadalupe, San Juan de Guadalupe, Infonavit Morales, Jardines de Jacarandas, San Ángel 1 y 2, Plan Ponciano Arriaga, Valle de San José, Tangamanga 2 y Terremoto. En ellos se ofrecen actividades diversas y gratuitas como deporte, clases de cocina, carpintería, música y psicología, además de proyectos transversales con diferentes áreas del Gobierno Municipal que fortalecen la cohesión social y el desarrollo comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía, generando espacios de aprendizaje y convivencia que enriquecen la vida comunitaria. La amplia participación en los Centros de Desarrollo refleja el espíritu de un San Luis Amable y se convierte en una de las más sólidas Razones para amar a San Luis, porque cada actividad fortalece la unión y el bienestar de las familias potosinas.