17.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal emprende acciones para detectar intervenciones necesarias en el Centro Histórico

By Redacción
108
spot_img
martes, noviembre 25, 2025

  • Mediante el Programa Inspección y Acción, personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico recorre las calles de San Luis Capital.

A través del programa Inspección y Acción, la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento capitalino recorre las calles del primer cuadro para detectar anomalías o situaciones que requieran de alguna intervención para corregirlas de inmediato y así mantener en las mejores condiciones los sitios más representativos de San Luis Potosí.

La UGCH informó que personal de la dependencia cada día sale a las calles para atender reportes, supervisar condiciones y garantizar que cada espacio público se mantenga limpio, ordenado y funcional.

El titular de la UGCH, Jesús Becerra, señaló que con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza el compromiso de cuidar y mejorar la riqueza arquitectónica de la ciudad, para beneficio tanto de las familias potosinas, como del creciente número de turistas que visitan San Luis Potosí.

Invitó a la población a que reporte cualquier anomalía o desperfecto para atenderlo de inmediato.

Artículo anterior
Supervisa el Alcalde Enrique Galindo orden, limpieza y avances de la ornamentación navideña en el Centro Histórico
Artículo siguiente
San Luis Capital participará por segundo año en MITM Europe 2026
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.