Gobierno Municipal emprende acciones para detectar intervenciones necesarias en el Centro Histórico

Mediante el Programa Inspección y Acción, personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico recorre las calles de San Luis Capital.

A través del programa Inspección y Acción, la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento capitalino recorre las calles del primer cuadro para detectar anomalías o situaciones que requieran de alguna intervención para corregirlas de inmediato y así mantener en las mejores condiciones los sitios más representativos de San Luis Potosí.

La UGCH informó que personal de la dependencia cada día sale a las calles para atender reportes, supervisar condiciones y garantizar que cada espacio público se mantenga limpio, ordenado y funcional.

El titular de la UGCH, Jesús Becerra, señaló que con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza el compromiso de cuidar y mejorar la riqueza arquitectónica de la ciudad, para beneficio tanto de las familias potosinas, como del creciente número de turistas que visitan San Luis Potosí.

Invitó a la población a que reporte cualquier anomalía o desperfecto para atenderlo de inmediato.