AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal de SLP mantiene acciones de mejora integral de los mercados 

By Redacción
martes, diciembre 2, 2025

  • Unidad de Gestión del Centro Histórico trabaja para conservar los centros de abasto limpios, funcionales y seguros.

Como parte del compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos por mantener en óptimas condiciones los espacios públicos del primer cuadro de la ciudad, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) del ayuntamiento de San Luis Potosí, realizó trabajos de mejora integral en el mercado Camilo Arriaga.

La dependencia municipal reporta que además de las labores diarias de limpieza, se llevaron a cabo acciones puntuales como el reemplazo de luminarias en el interior del mercado, el repintado de la fachada y de la rampa de fácil acceso, así como la instalación de una nueva lámina en la rejilla pluvial y el mantenimiento general al aljibe.

Las acciones forman parte del programa #MercadosAl100, que busca dignificar los centros de abasto tradicionales del Centro Histórico, mejorar las condiciones para locatarios y visitantes y preservar el valor patrimonial de estos espacios.

