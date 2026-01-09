20.1 C
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal de San Luis Capital refuerza limpieza urbana con operativos nocturnos

viernes, enero 9, 2026

  • Barredoras mecánicas y cuadrillas de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos trabajan en vialidades y espacios públicos sin afectar la movilidad.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí mantiene en marcha el Operativo Nocturno de Limpieza Urbana, una estrategia que permite trabajar de forma más eficiente, sin interferir con el tránsito y cuidando los espacios públicos antes del inicio de la jornada diaria. Esta labor forma parte del compromiso por una ciudad limpia, ordenada y disfrutable.

Durante la noche anterior, la barredora mecánica de la Dirección de Gestión ecológica y Manejo de Residuos recorrió vialidades estratégicas como avenida Industrias, el Centro de Abasto de José de Gálvez y la avenida Ricardo B. Anaya. Además, en el primer cuadro de la ciudad, personal municipal realizó labores de limpieza y remozamiento en la plaza de Armas, punto icónico del corazón de la ciudad.

Estas acciones, realizadas mientras la ciudad duerme, permiten que cada mañana San Luis Capital amanezca con mejores condiciones sanitarias y de imagen urbana, favoreciendo tanto a habitantes como a visitantes.

