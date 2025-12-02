Gobierno Municipal de San Luis Capital presenta oficialmente la Guía de Turismo Accesible

El Ayuntamiento entregó certificados a hoteles, restaurantes, guías turísticos y prestadores de servicios que cumplieron con los criterios internacionales de accesibilidad.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí presentó oficialmente la Guía de Turismo Accesible, mediante la que se difunden los establecimientos, espacios y servicios turísticos que cumplen con indicadores de accesibilidad física, comunicativa y de atención. La Maestra Estela Arriaga, Presidenta del DIF Municipal, reconoció el esfuerzo institucional que ha permitido posicionar a San Luis Capital a nivel nacional e internacional en materia de inclusión: “Hemos picado piedra durante años para que hoy podamos hablar de avances reales. En el DIF y en Turismo siempre encontrarán un lugar donde buscamos resolver sus necesidades. Gracias por seguir construyendo una ciudad más justa”.

Claudia Lorena Peralta Antiga, Directora de Turismo Municipal de San Luis Capital, señaló que los lugares integrados en la Guía de Turismo Accesible fueron evaluados bajo la norma internacional ISO 21902 de Turismo Accesible. Destacó que esta guía es el resultado de cuatro años de trabajo continuo, en el que se han realizado exhaustivas revisiones de accesibilidad por parte del equipo de Turismo Municipal, capacitado bajo la ISO 21902, junto con el apoyo del DIF Municipal y la participación directa de personas con discapacidad.

“Esta metodología garantiza que un turista de cualquier país encuentre los mismos estándares internacionales, y que la información de esta guía sea real, verificable y útil para planear un viaje accesible”, señaló Claudia Lorena Peralta Antiga.

La guía integra 10 hoteles, 13 restaurantes, nueve espacios culturales y recreativos, tres guías turísticos acreditados y diversos servicios públicos que ya cuentan con indicadores verificados de accesibilidad. Peralta Antiga subrayó que esta guía consolida a San Luis Capital como un destino nacional referente en turismo inclusivo. “Hoy podemos decir que nuestras recomendaciones para hospedaje, gastronomía, actividades y experiencias turísticas están realmente adaptadas. Lo que aparece aquí pasó por un proceso serio y completo. Este es un paso fundamental para un turismo que sea verdaderamente para todas las personas”.