32.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal da mantenimiento integral a la Avenida Juárez

By Redacción
74
spot_img
miércoles, febrero 18, 2026

  • Personal de Servicios Municipales llevó a cabo labores de limpieza general, deshierbe, poda y recolección de excedentes.

Con el objetivo de mantener en las mejores condiciones la Avenida Juárez, una de las más representativas  de la ciudad y de alto flujo vehicular, el Gobierno Municipal intensificó las acciones de mantenimiento, llevando a cabo labores de deshierbe, poda y recolección de excedentes.

La Dirección de Servicios Municipales informó que se realizaron labores de limpieza integral en el tramo sur de esta vialidad, desde la Avenida Salvador Nava, tanto en la zona de tráfico vehicular como en el camellón central, que se encontraba saturado de basura y maleza.

Asimismo, personal de Parques y Jardines dio mantenimiento a las áreas verdes y retiró las ramas de árboles que pudieran representar un riesgo para la población, mientras que cuadrillas de la Coordinación de Imagen Urbana trabajaron en la rehabilitación y pintura del mobiliario urbano y en el retiro de estructuras obsoletas.

La dependencia hizo una Invitación a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo y contribuir a mantener nuestros espacios limpios evitando tirar basura, pues señaló que mantener en buenas condiciones la ciudad, es tarea de todos.

Artículo anterior
Alcalde Galindo encabeza rehabilitación de espacios deportivos rumbo al Mundial 2026
Artículo siguiente
SAN LUIS PODRÍA DETONAR HASTA MIL MILLONES DE DÓLARES EN INVERSIÓN DURANTE 2026
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.