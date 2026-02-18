Gobierno Municipal da mantenimiento integral a la Avenida Juárez

Personal de Servicios Municipales llevó a cabo labores de limpieza general, deshierbe, poda y recolección de excedentes.

Con el objetivo de mantener en las mejores condiciones la Avenida Juárez, una de las más representativas de la ciudad y de alto flujo vehicular, el Gobierno Municipal intensificó las acciones de mantenimiento, llevando a cabo labores de deshierbe, poda y recolección de excedentes.

La Dirección de Servicios Municipales informó que se realizaron labores de limpieza integral en el tramo sur de esta vialidad, desde la Avenida Salvador Nava, tanto en la zona de tráfico vehicular como en el camellón central, que se encontraba saturado de basura y maleza.

Asimismo, personal de Parques y Jardines dio mantenimiento a las áreas verdes y retiró las ramas de árboles que pudieran representar un riesgo para la población, mientras que cuadrillas de la Coordinación de Imagen Urbana trabajaron en la rehabilitación y pintura del mobiliario urbano y en el retiro de estructuras obsoletas.

La dependencia hizo una Invitación a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo y contribuir a mantener nuestros espacios limpios evitando tirar basura, pues señaló que mantener en buenas condiciones la ciudad, es tarea de todos.