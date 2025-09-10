Gobierno Municipal da mantenimiento a la Caja del Agua

Con labores de limpieza y deshierbe, el Ayuntamiento de San Luis Potosí preserva en óptimas condiciones este sitio emblemático para orgullo de la ciudadanía.

El Gobierno de la Capital, a través del departamento de Parques y Jardines de Servicios Municipales, llevó a cabo trabajos de deshierbe, limpieza y recolección de basura en la histórica Caja del Agua, uno de los símbolos más representativos de San Luis Potosí.

Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de espacios públicos, cuyo objetivo es garantizar que lugares de gran valor histórico y cultural se mantengan dignos y accesibles para las y los potosinos, así como para visitantes.

Las cuadrillas municipales retiraron excedentes, maleza y desechos, lo que contribuye no solo a la buena imagen urbana, sino también a la preservación del entorno patrimonial.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso de continuar con labores de mantenimiento en los principales espacios de la ciudad, para que sigan siendo motivo de identidad y orgullo para San Luis Potosí.