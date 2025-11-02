Gobierno Municipal continúa con trabajos de mantenimiento en diversas zonas de la ciudad

Además de la atención a panteones y a eventos por el Día de Muertos, personal de Servicios Municipales atiende reportes relacionados con la rehabilitación de espacios públicos.

Además de las labores en los panteones y sitios de alta concentración de personas por las conmemoraciones del Día de Muertos, el Gobierno de la Capital continúa con los trabajos de mantenimiento en diversas zonas de la ciudad, tanto para atender reportes de la población como para dar respuesta a peticiones hechas al alcalde Enrique Galindo.

La Dirección de Servicios Municipales informó que para dar respuesta a una solicitud de los vecinos, se realizaron diversos trabajos en el llamado Parque del Conejo, ubicado en la calle Mariano Ávila, en la zona de Tequis.

La dependencia dio a conocer que ahí se hicieron trabajos de limpieza, rehabilitación de los juegos infantiles, pintura y arreglo de bancas, así como la reposición de lámparas que estaban fuera de servicio.

Indicó que igualmente, cuadrillas de la Coordinación de Imagen Urbana acudieron a la Calle Topográfica para realizar labores de limpieza, reparación del mobiliario urbano y pintura de de pasos peatonales.