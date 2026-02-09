23.4 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno Municipal continúa con la rehabilitación de calles con el programa Bacheo en tu Colonia

By Redacción
lunes, febrero 9, 2026

  • Este lunes realizará trabajos en 9 colonias en diversas zonas de la Capital.

Como parte del programa Bacheo en Tu Colonia, así como parta atender los reportes enviados vía Whats App a Güicho, el Gobierno Municipal programó la reparación de calles en 9 colonias en diversas zonas de la Capital.

La Dirección de Obras Públicas informó que para este lunes se tienen programados trabajos de bacheo en la Calle León Guzmán, de la Colonia Alamitos; así como en varias calles de la Industrial Aviación.

Asimismo, en el Barrio de Tequis, se rehabilitarán las calles Andrés Quintana Roo y Tomasa Esteves; la Calle Leona Vicario en la Colonia La Victoria; Topacio en Valle Dorado; Mezquital en la Rural Atlas; y Santa Rosa en El Rosedal

La dependencia pidió a la población haga llegar sus reportes al teléfono 444 165 30 81, los cuales serán atendidos a la brevedad posible.

