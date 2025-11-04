Gobierno Municipal continúa con el rescate de áreas verdes y camellones en toda la ciudad

En la jornada 397 de Capital al 100, personal del Ayuntamiento y vecinos trabajaron en 5 puntos de la Colonia Valle Dorado.

Al continuar con el rescate de áreas verdes y camellones en toda la ciudad, en el marco de la jornada 397 del programa Capital al 100, trabajadores y funcionarios del Gobierno Municipal, con el apoyo de vecinos, emprendieron este martes la limpieza y arreglo en cinco diferentes puntos de la Colonia Valle Dorado.

Además de las acciones para la rehabilitación de los espacios públicos, de acuerdo con las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo, Directores y Regidores atendieron las peticiones de los habitantes, relacionadas principalmente con bacheo y alumbrado público, las que fueron atendidas de inmediato por las áreas correspondientes.

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, organizó varias cuadrillas para trabajar en el camellón de las avenidas Malaquita, Circonio y Esmeralda, desde el bulevar Río Españita a Avenida Industrias; así como en las áreas verdes de Coral, Topacio y Pómex.

Igualmente, en respuesta a demandas de la población, la Coordinación de Alumbrado Público trabajó en la reposición o reparación de lámparas que estaban fuera de servicio u operaban de manera deficiente.

Por su parte, la Dirección de Obras Públicas también atendió diversos reportes para hacer trabajos de bacheo en diferentes calles de la colonia.