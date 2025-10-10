Gobierno Municipal continúa con el mantenimiento a mercados del Centro Histórico

Como parte del programa permanente Mercados al 100, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó labores de desazolve y limpieza en el Mercado Camilo Arriaga, atendiendo las instrucciones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí da seguimiento continuo a las actividades de mantenimiento en los mercados del Centro Histórico, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones estos espacios tradicionales de comercio y convivencia.

Como parte del programa permanente Mercados al 100, personal del área de Mercados de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), llevó a cabo trabajos de desazolve del drenaje sanitario en el interior del Mercado Camilo Arriaga, además de las labores cotidianas de limpieza general que se realizan en estos centros de abasto.

El Director de la dependencia, José de Jesús Becerra, informó que estas acciones son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, prevenir afectaciones y mantener la higiene en beneficio de locatarios y visitantes.

Destacó que estos esfuerzos responden a la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, de conservar y fortalecer los espacios públicos del corazón de la ciudad, impulsando un entorno limpio, ordenado y digno para la ciudadanía potosina.