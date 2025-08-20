Gobierno Municipal concluye con éxito las actividades del taller de verano «Mis Vacaciones en la Biblioteca 2025”

El taller se llevó a cabo en 10 bibliotecas municipales, donde cientos de niñas y niños disfrutaron de actividades de lectura, manualidades y convivencia, consolidando estos espacios como centros comunitarios de aprendizaje y cultura.

Con motivo del cierre de actividades del taller de verano «Mis Vacaciones en la Biblioteca» en su edición 2025, se realizó una clausura simbólica en la Biblioteca Municipal Asunción Izquierdo Albiñana en la Colonia Progreso. En representación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Director de Educación, Joel Ramírez Díaz, brindó su reconocimiento por el gran trabajo realizado durante las cuatro semanas del taller de verano.

Además, agradeció la labor de la encargada de la biblioteca, Elizabeth Zaragoza Quistian, al personal bibliotecario, a los padres de familia y al grupo de adultos mayores «Estrellas brillantes» por apoyar en las actividades que se realizan dentro de la biblioteca.

En cada una de las 10 bibliotecas del Gobierno Municipal, se realizaron convivios y festejos como cierre a las actividades de Mis Vacaciones en la Biblioteca. Además, los usuarios concluyeron una serie de manualidades referentes a San Luis Potosí como una ciudad amable, entendiendo que la amabilidad no es solo un gesto individual, sino una estrategia colectiva para el desarrollo sostenible.

Gracias al trabajo del Alcalde Enrique Galindo, cada año las bibliotecas públicas municipales brindan de manera exitosa el taller de verano a cientos de niños y niñas de la capital, siendo un referente como espacios comunitarios fundamentales para el aprendizaje, la convivencia y el fomento a la lectura para las y los ciudadanos de todas las edades.