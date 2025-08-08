28.3 C
San Luis Potosí
Gobierno Municipal clausura y remedia tiradero clandestino en el norte de la ciudad

By Redacción
viernes, agosto 8, 2025

  • En el marco del programa Ecología Táctica, el Ayuntamiento de la Capital responde a peticiones ciudadanas y resuelve un grave problema sanitario y ambiental.

En respuesta a una serie de peticiones de habitantes del norte de la Capital, el Gobierno Municipal intervino para clausurar a iniciar los trabajos de remediación de un tiradero clandestino en un predio ubicado en la Colonia Las Flores, atrás de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.

El Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, dijo que de acuerdo con la estrategia de Ecología Táctica puesta en marcha por el Alcalde Enrique Galindo, se trata de intervenir en todos estos espacios que durante años han generado severos problemas ambientales.

En este caso, se trata de un predio en donde se acumularon alrededor de 500 toneladas de residuos de todo tipo y sin ningún control, lo que generaba riesgos para más de 3 mil habitantes, principalmente a los alumnos de un plantel ubicado a un lado del tiradero.

Informó que, con el respaldo de la empresa Red Ambiental y el uso de equipo especializado, se detendrá la contaminación del suelo y agua, se elimina la fuente de gases y malos olores, y se abre la posibilidad a la restauración ecológica del sitio.

Señaló que con estas acciones se protege la salud de la comunidad, se recupera un espacio público y se mejora la imagen urbana, promoviendo un entorno más seguro y digno.

