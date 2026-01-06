Gobierno Municipal brinda atención inmediata de limpieza en Calzada de Guadalupe

Tras un reporte ciudadano por acumulación de residuos, se realizaron labores de limpieza cerca de la Basílica. Autoridades municipales llaman a la población a conservar limpia esta zona emblemática.

En atención a un reporte ciudadano derivado de la acumulación de residuos en la zona, y por instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, el Gobierno Municipal desplegó una cuadrilla de Atención Inmediata para realizar labores de limpieza en la Calzada de Guadalupe, a la altura de la Basílica.

Las acciones consistieron en la recolección de desechos, limpieza general y saneamiento del área, con el propósito de restablecer condiciones adecuadas de orden, higiene y buena imagen urbana en un punto de alta afluencia de peatones, visitantes y peregrinos.

Durante la intervención estuvieron presentes el Director de Ecología y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, así como el Aubdirector Armando Alcalá, quienes supervisaron personalmente los trabajos para garantizar una atención eficiente y oportuna a la solicitud ciudadana.

El Gobierno de la Capital reiteró la invitación a la población para conservar limpia esta área, recordando que la participación ciudadana es fundamental para prevenir la acumulación de residuos y mantener una ciudad limpia, ordenada y respetuosa de sus espacios públicos.