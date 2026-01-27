Gobierno Municipal atiende reportes ciudadanes para aplicar bacheo emergente

El programa de bacheo emergente concluyó trabajos en vialidades clave de El Saucito, Tequisquiapan e Industrial Aviación, atendiendo reportes recientes de la ciudadanía.

Continúan los trabajos técnicos en calles con daños estructurales, priorizando seguridad, durabilidad y movilidad segura para peatones y automovilistas.

El Gobierno Municipal de San Luis Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que como resultado de los reportes ciudadanos recibidos y atendidos de manera inmediata, se concluyeron trabajos de bacheo emergente en distintas colonias de la ciudad, dando respuesta puntual a vialidades que requerían intervención prioritaria.

Se terminó la reparación del pavimento en la Avenida del Sauce, en el tramo de Pánfilo Natera a Francisco Carrera, en la colonia El Saucito, atención que se realizó tras un reporte reciente de vecinas y vecinos de la zona. Asimismo, concluyeron los trabajos de bacheo en la 2ª Privada Bruno Díaz, entre Bruno Díaz y General I. Martínez, en la colonia Tequisquiapan, además de la estabilización de la superficie de rodamiento en la Calle 15, entre Calle 1 y Calle 6, en la colonia Industrial Aviación, mejorando las condiciones de tránsito y seguridad vial.

De igual forma ya fue atendido el reporte por presencia de daños en la superficie de la Lateral de la avenida Salvador Nava, entre Eucaliptos y Luis de Velazco en la colonia Virreyes.

De forma paralela, continúan los trabajos en proceso de atención en distintas colonias, como en la calle Fuente Nacional, en Balcones del Valle, donde se realiza la apertura de caja para la colocación de concreto hidráulico, derivado de un reporte ciudadano que alertó sobre un daño estructural de mayor consideración. También se mantiene la intervención en la calle Yucatán, entre Nayarit y Chihuahua, en la colonia Popular; en Amatista, entre avenida Dalias y Madre Perla, en la colonia Dalias/Industrias; y en Pasaje F, entre Calle 3 y Calle 6, en Industrial Aviación.