Gobierno de San Luis Capital trabaja de noche en el mantenimiento del Centro Histórico

jueves, febrero 26, 2026

  • Cuadrillas de Respuesta Inmediata atendieron un bache en Aldama y Carranza y continúan con el retiro de publicidad no autorizada para preservar la imagen urbana

Mientras la ciudad descansa, las cuadrillas de Respuesta Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Gobierno Municipal de San Luis Capital mantienen activo su compromiso con la población. Durante la noche, el personal intervino un bache en la intersección de Aldama y Carranza, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras y en mejores condiciones.

De manera paralela se mantiene el retiro de publicidad no autorizada en el Centro Histórico, buscando preservar la imagen urbana. El ayuntamiento capitalino reitera que cuidar el corazón de la ciudad es tarea compartida, por lo que insta a la población a seguir construyendo un San Luis más limpio y más amable.

Estas acciones forman parte de una estrategia permanente para atender con prontitud los reportes y prevenir afectaciones a peatones y automovilistas, reforzando así la seguridad en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

