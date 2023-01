Gobierno de la Capital ya tiene en funcionamiento los centros de acopio para árboles naturales de Navidad

“Es indispensable la disposición correcta de los pinos por parte de la ciudadanía”: Christian Azuara, director de Servicios Municipales.

Especial atención a comercios que vendieron este tipo de árboles para evitar que se desechen en lugares no apropiados.

El Gobierno de la Capital ya tiene en funcionamiento los centros de acopio para los árboles naturales de Navidad, para garantizar que sean desechados de manera correcta, además de emplearlos para composta para las áreas verdes de la ciudad, explicó el director de Servicios Municipales, Christian Iván Azuara Azuara.

Reiteró el exhorto a la ciudadanía a usar estos espacios para exclusivamente dejar sus árboles, puesto que no son para desechos comunes, de ahí la relevancia de utilizarlos para sólo lo que son habilitados.

Los sitios habilitados para ello son: el Parque de “Morales”, por avenida Nereo Rodríguez Barragán; Invernadero Municipal, en Camino a la Presa; Los Filtros, por la calle de Tanquián; Centro de las Artes, en Calzada de Guadalupe y República; Mercado San Luis 400, por la calle Luis Donaldo Colosio; Triángulo de las Húngaras, en Ricardo B. Anaya y Fray Diego de Soria, además de avenida Fray Diego de la Magdalena, esquina Vasco de Quiroga.

Azuara Azuara reconoció a la ciudadanía en general por hacer un uso correcto de estos centros de acopio, sin embargo, confía en que los centros comerciales o negocios que ofrecen árboles naturales también se sumen a esta práctica responsable.

Por eso, este año se pondrá especial atención en los comercios que venden pinos naturales de Navidad para evitar que tiren los que no se les vendieron en lugares que no son propicios para ello, “puesto que en la temporada pasada se detectaron casi un centenar de árboles secos, todavía amarrados y con etiqueta que no fueron comercializados, pero fueron abandonados en sitios no autorizados”.

El director de Servicios Municipales añadió que los acopios que están próximos a ser abiertos permanecerán en operación hasta fin de enero, pero con probabilidad de ampliarlos hasta febrero, “por lo que no hay pretexto para desechar de manera correcta los árboles naturales que se dejaron de emplear en los festejos navideños”.

