Gobierno de la Capital y locatarios del Mercado República acuerdan trabajo coordinado

Autoridades municipales y comerciantes establecieron una ruta de coordinación para mejorar las condiciones de comercio, vialidad e infraestructura del mercado.

De manera inmediata, el Ayuntamiento realizó labores de alineamiento del exterior del mercado, verificación de medidas y giros comerciales.

El Gobierno de la Capital, representado por personal de la Secretaría General, de la Dirección de Comercio y de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, sostuvo una reunión de trabajo con locatarios del Mercado República, en la que se instaló una mesa de diálogo permanente para atender de manera conjunta diversas necesidades del recinto. De forma inmediata el Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó recorridos para verificar medidas, permisos y alineación de la periferia del mercado, tanto de comerciantes ambulantes como establecidos.

Durante el encuentro, el Ayuntamiento de San Luis Potosí reiteró su compromiso de fortalecer las condiciones de vialidad, el uso adecuado del estacionamiento y la mejora de la infraestructura del mercado, además de mantener el diálogo abierto para construir soluciones en beneficio de los comerciantes y del Centro Histórico.

Por su parte, los locatarios del Mercado República se comprometieron a cumplir con las disposiciones en materia de comercio; mientras que la próxima semana se realizará una evaluación de los avances, una vez recopiladas las acciones acordadas.