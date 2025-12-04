Gobierno de la Capital transforma Melchor Ocampo: en una semana comenzará la pavimentación final

Los trabajos en la colonia Plan Ponciano Arriaga continúan conforme al compromiso del Alcalde Enrique Galindo, con infraestructura completa que incluye drenaje, agua, terracerías y pavimentación.

El Gobierno de la Capital informa avances sostenidos en la rehabilitación de esta vialidad, que ya cuenta con mejoras profundas en servicios básicos y preparación del terreno.

El Gobierno de la Capital informó que la obra integral de la calle Melchor Ocampo, en la colonia Plan Ponciano Arriaga, avanza conforme al calendario de obra como parte del programa Vialidades Potosinas 2.0, una estrategia impulsada por el alcalde Enrique Galindo para modernizar las calles desde sus cimientos y garantizar una infraestructura digna, duradera y al servicio de las familias potosinas.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en las terracerías que permitirán consolidar la base estructural de la calle, mientras que de manera simultánea inició la construcción de guarniciones en los últimos 150 metros lineales del tramo intervenido. Estos trabajos representan la fase previa a la colocación del nuevo pavimento, programado para aplicarse durante la próxima semana, siempre siguiendo los tiempos técnicos necesarios para asegurar una superficie resistente y segura.

De manera previa, se realizaron labores fundamentales sobre el terreno natural, además de la renovación de descargas sanitarias y tomas de agua, lo que garantiza que la pavimentación final se asiente sobre infraestructura moderna y funcional.

El Ayuntamiento reiteró que Melchor Ocampo será entregada como una vialidad totalmente renovada, segura y funcional, beneficiando directamente a las familias de Plan Ponciano Arriaga y mejorando la movilidad en una de las zonas con mayor crecimiento al norte de la ciudad.

Asimismo, se agradece la colaboración y paciencia de la ciudadanía mientras continúan los trabajos, reafirmando que Vialidades Potosinas 2.0 avanza con obras que transforman y mejoran la vida cotidiana de miles de potosinos.