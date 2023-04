Gobierno de la Capital toma protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano de Cultura  

Alcalde Enrique Galindo los llama a retomar la vocación cultural de San Luis Potosí.

Nueve potosinas y potosinos son encargados de acompañar los trabajos del Ayuntamiento de San Luis Potosí en materia cultural.

El Gobierno de la Capital que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos tomó protesta a los integrantes del Consejo Ciudadano de Cultura 2023-2025, con la presencia de las y los nueve consejeros que tienen ahora la responsabilidad de acompañar los trabajos de la Dirección de Cultura, y de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud del Cabildo

Al tomar la protesta a los nuevos miembros del Consejo, el Alcalde Enrique Galindo expresó que un tema de especial importancia en la agenda pública de su Gobierno es el de la cultura, con la meta de devolverle a San Luis Potosí el sitio que le corresponde, que es el de ocupar un espacio de primer orden en esa materia, en el contexto nacional: “Debemos dedicarle el tiempo que sea necesario para que la vocación cultural de la ciudad de San Luis se reposicione y llegue a todos los rincones del país”.

El mandatario dio la bienvenida a los miembros del nuevo Consejo que coadyuvará con la autoridad municipal: “A mí me toca liderarla, abanderarla y protegerla, pero a ustedes, miembros de una sociedad civil organizada, les corresponde aportar sus conocimientos, su dedicación, talento y esfuerzo para que este tema de la cultura no se debilite y persista aun cuando yo ya no sea alcalde”, manifestó el Presidente Municipal.

Los nuevos consejeros titulares son Adriana Corral Bustos, Domingo Humberto Romero Ruiz, Herminio Olvera Ruiz, Baruvi Gaytán Fernández, Ma. Guadalupe del Carmen López Wongñis, Miriam Fabiola Perales Moreno, Claudia Helena Agundis Aguilera, Sergio Jiménez Silva y Beatriz Arely Mireles de Alba.

Los consejeros suplentes son Raúl Cruz Medina Torres, Jorge Humberto Hernández Roque, Olga Susana Centeno Rico, Clara Díaz Rodríguez, Agustín Martínez Olvera, Mayela Guadarrama Briones, J. Félix Carrizales Morales, Mariana Prieto Montañez y Alexis Mayel Medina Hernández.

En su intervención, el Director de Cultura Municipal y Secretario Técnico del Consejo Ciudadano de Cultura, Daniel García Álvarez de la Llera, expuso que según lo dispone el reglamento, el Consejo es un órgano mixto de participación ciudadana, colegiado y desconcentrado, auxiliar en la difusión de la política cultural, y en la formación, evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo Cultural.

Por su parte, la regidora Daniela Cid, quien preside la comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, expresó que se ha llegado a un punto de acuerdo con la visión del Alcalde, para poder encontrar en San Luis Potosí a los artistas como parte de la identidad potosina, “desde el inicio de la administración se buscó darle impulso a los músicos potosinos, pero el alcalde tuvo la visión de abrirlo a todas las artes, idea que fue acogida por la comisión y todo el gabinete temático”, precisó la edil.

