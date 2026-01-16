24.2 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital simplifica trámite de licencias y refrendo de funcionamiento de comercios

By Redacción
viernes, enero 16, 2026

  • El Alcalde Enrique Galindo puso en marcha este día en Palacio Municipal, el programa “Comercio cerca de ti”, en el que se instalaron módulos itinerantes en el Centro Histórico, colonias y zonas comerciales, para facilitar el trámite y la entrega de licencias de funcionamiento y el refrendo 2026.

El Ayuntamiento de San Luis Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, lanzó el programa “Comercio cerca de ti”, una estrategia orientada a facilitar y agilizar los trámites municipales relacionados con la actividad comercial. Este nuevo esquema está diseñado para acercar los servicios a las y los usuarios, mediante la instalación de módulos itinerantes de atención ciudadana en colonias y centros comerciales, donde se podrá realizar la entrega de licencias de funcionamiento y el trámite de refrendo 2026.

El Presidente Municipal subrayó que la expedición de licencias de funcionamiento es una de las tareas más complejas y, a la vez, más incomprendidas del Gobierno Municipal, aunque representa una garantía fundamental para que el comercio se ejerza con seguridad, legalidad y respeto a los derechos. Explicó que su finalidad es ordenar la actividad económica y asegurar una convivencia armónica en la ciudad.

En este contexto, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció el trabajo del personal de inspección y de las distintas dependencias municipales por mejorar la atención al sector comercial.

Por su parte, el Director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, destacó que, gracias a estos esfuerzos, se ha avanzado de manera significativa en la simplificación administrativa, logrando que trámites que antes tardaban meses hoy se resuelvan en días, horas o incluso en línea. Añadió que existe un grupo de trabajo permanente dedicado a eliminar procesos innecesarios y a hacer más accesible la gestión municipal.

El programa forma parte de las acciones del Gobierno de la Capital para fortalecer la actividad económica local, impulsar la formalidad y ofrecer un gobierno más cercano, eficiente y sensible a las necesidades del sector comercial.

