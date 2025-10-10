Gobierno de la Capital se alista para la llegada de la Carrera Panamericana 2025

El próximo miércoles 15 de octubre la Capital del Deporte recibe al gran evento automovilístico con la penúltima etapa.

San Luis Potosí.– La Dirección de Deporte Municipal del Gobierno de la Capital, alista los pormenores para el arribo de la caravana de autos en la penúltima etapa de la Carrera Panamericana 2025, razón por la que invita a la ciudadanía en general a asistir al gran evento.

La Carrera Panamericana, celebra su 75 aniversario y es considerado uno de los acontecimientos más emblemáticos del deporte motor en el país, por lo que su presencia en la Capital Potosina, representa el esfuerzo y entusiasmo por tener eventos de calidad para las y los potosinos.

Para esta edición, la meta estará ubicada en la Plaza de Armas frente a Palacio Municipal, donde uno a uno estarán arribando los pilotos provenientes del estado de Guanajuato.

Cabe destacar que también se tendrá una exposición de autos antiguos, misma que será el contexto perfecto de la Carrera Panamericana, ya que los asistentes podrán disfrutar de joyas automotrices clásicas, que engalanarán el evento.

Por lo anterior, se invita a la ciudadanía a darse cita desde las 16:00 horas del miércoles 15 octubre en el primer cuadro de la ciudad, donde se tendrá una verdadera fiesta.

Respecto a los pilotos que toman parte del gran evento, las acciones que dieron inicio este 9 de octubre cuentan con más de 45 autos, en donde destacan en la categoría mayor, el potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández a bordo de un espectacular Studebaker, quienes defienden su título.

Veremos también autos de la firma Porsche, Ford Falcon, VW Sedan, Karmann Ghia, Ford Mustang, BMW, Mercedes Benz, LT Especial, Datsun y Mino Cooper entre otros.

Es así que todo está listo para el gran evento y se invita a los interesados en asistir, a estar al pendiente de las redes sociales de la Dirección de Deporte Municipal, donde se indicarán los cierres viales, así como también detalles conforme se acerca la tan ansiada fecha.