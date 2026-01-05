Gobierno de la Capital retira grafiti en el Centro Histórico

La Unidad de Gestión del Centro Histórico mantiene labores permanentes de limpieza y conservación del primer cuadro de la ciudad. Los trabajos se realizaron en calle San Luis, esquina Independencia.

La Cuadrilla de Atención Inmediata de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) llevó a cabo trabajos de retiro de grafiti en la calle San Luis, esquina Independencia, como parte de las acciones permanentes para conservar en buen estado la imagen urbana del Centro Histórico.

El Director de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez, señaló que estas intervenciones responden a la necesidad de atender de manera oportuna afectaciones al entorno urbano, con el objetivo de preservar el valor histórico y cultural de la zona. “Actuamos de forma inmediata para eliminar pintas que dañan fachadas y espacios públicos del Centro Histórico”, afirmó.

Destacó que la Cuadrilla de Atención Inmediata cuenta con personal capacitado y materiales adecuados para realizar estos trabajos sin afectar los inmuebles, especialmente aquellos con valor patrimonial. “Nuestro compromiso es mantener un Centro Histórico limpio, ordenado y digno para habitantes, comerciantes y visitantes”, subrayó.

Becerra Rodríguez agregó que la UGCH continuará con recorridos constantes y labores de supervisión y mantenimiento permanente, además de hacer un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado de los espacios públicos y reportar cualquier daño para su pronta atención.